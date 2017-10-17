Samanyolu Haber /Gündem / [Kullan AT] Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek görevden alındı /17 Ekim 2017 11:33

[Kullan AT] Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek görevden alındı

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in görevden alındığı öğrenildi.

SHABER3.COM

1 Ocak 2014'den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındığı belirtildi.

 İpek, 62. ve 63. Hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

İpek'in bürokraside başka bir göreve atanabileceği de ifade ediliyor.

İpek'in yerine yargı teşkilatında önemli bir bürokratın adı geçiyor.

Kenan İpek kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve Elmalı’da Cumhuriyet Savcılığı yapan İpek, 2003-2008 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 2008 yılında Yüksek Müşavirliğe getirilen İpek, 31 Aralık 2013'te 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının hemen ardından Adalet Bakanlığı müsteşarlığına getirildi.

AKP iktidarında yaşadığı bu hızlı yükselişle dikkat çeken İpek, ülkücü kökeniyle biliniyordu. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında yargının AKP tarafından yeniden dizayn edilmesinin mimarlarından olan İpek, Erdoğan ve yakınları hakkındaki bir çok dosyanın da kapatılmasını sağladı.. Seçim döneminde ve Haziran seçimleri sonrası kurulan geçici hükümette iki defa Bağımsız kontenjandan Adalet Bakanlığı yapan Kenan İpek'in 109 kişinin öldüğü Ankara Garı saldırısı sonrası açıklama yaparken gülmesi tartışma konusu olmuştu.. 


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