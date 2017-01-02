Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanlığı Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avının bilançosunu açıkladı /02 Ocak 2017 12:57

Adalet Bakanlığı Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avının bilançosunu açıkladı

15 Temmuz'un ardından Cemaat'e yönelik başlayan cadı av kapsamında haklarında işlem yapılan 103 bin 850 kişiden 41 bin 326'sı tutuklandı, 902'si ise gözaltında bulunuyor.

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Adalet Bakanlığı Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avının bilançosunu açıkladı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan Hizemt Hareketine yönelik cadı avı kapsamında 41 bin 326 kişi tutuklu bulunuyor.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, darbe girişiminin ardından şu ana kadar 103 bin 850 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınanlardan 41 bin 326'sı cezaevlerine konuldu.

Tutuklananlar arasında 2 bin 286 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 168'i general olmak üzere 6 bin 325 asker, 7 bin 624 polis, 17 vali, 74 vali yardımcısı ve 100 kaymakam da bulunuyor.

Gözaltına alınan zanlılardan 35 bin 495'i hakkında adli kontrole hükmedildi. Kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında 10 bin 265 kişi serbest bırakıldı.

3 BİN 831 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 3 bin 831 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında bin 66 asker, 583 polis, 4 vali yardımcısı, bir vali, 2 kaymakam, 158 hakim ve savcı, 2 HSYK, bir Danıştay ve 8 Yargıtay üyesi de yer alıyor.

902 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmalar çerçevesinde 902 şüpheli ise gözaltında.
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