Adalet Bakanı'ndan 'Interpol artık bizi dikkate almıyor' itirafı

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül Çekya'da gözaltına alınıp serbest bırakılan Salih Müslim'in durumuna ilişkin yaptığı konuşmada önemli bir itirafta bulundu.





“Bu kararı tanımıyoruz ve asla kabul etmiyoruz’ ifadelerini kullanan Gül, Salih Müslim’in serbest bırakılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürerek şunları söyledi:





“Türk yargısının talep ettiği tutuklama kararının yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu örgütle mücadelemiz devam edecek. Çekya’nın kararı kabul edilemez. Hemen kelepçeli olarak alınmış ve serbest bırakılmıştır. Bu kararı asla tanımıyoruz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarımızı kullanacağız. Bu hatanın telafisini bekliyoruz. Siyasi mülahazalarla Interpol, Türkiye’nin bazı taleplerini dikkate almıyor. Interpol nezdinde de girişimlerimiz sürecek. Biz sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”





BİR SÜREDİR TÜRKİYE'NİN GİRDİĞİ VERİLER CADI AVI SEBEBİYLE DİKKATE ALINMIYOR





Özellikle 15 Temmuz sonrasında uydurma suçlamalarla yüz binlerce kişinin anayasal hakkı olan pasaportunu iptal eden ve binlerce kişi hakkında da Interpol veritabanına tutuklama kararı giren Türkiye'nin bu talepleri ilk başta üye ülkelerin kafasını karıştırmış, daha sonra da Interpol'ün aldığı karar gereği bu talepler ikinci bir denetim mekanizmasına tabi tutulmaya başlanmıştı. Kayıp ve çalıntı bilgisiyle evrakta sahtecilik yapılarak iptal edilen pasaportlar bu denetim mekanizması sayesinde tekrar çalışır hale gelirken Interpol ve üye devletler suçlamaların temelsiz olduğundan hareketle 'toplu girilen iade ve gözaltı talepleri'ni dikkate almıyor.