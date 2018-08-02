Adalet Bakanı Gül'den yaptırım açıklaması

Beyaz Saray'dan uygulanacak yaptırıma ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaptırımların hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olacak" denildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , ABD 'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Gül'ün açıklaması şöyle:





"Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD 'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım."











