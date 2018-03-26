Acun Ilıcalı hakkında ABD'de silah kaçakçılığı ve kara para soruşturması

Havuz medyasında dile getirilen iddiaya göre, Amerikalı bazı görevliler soruşturmada bilgi ve delil toplamak için geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir’de bir otele yerleşti.







Yine iddialara göre, Amerikalı avukatlar Acun Ilıcalı hakkında, 'kara para aklama' ve 'silah kaçakçılığı' suçlamalarını yöneltiyorlar.





Acun Ilıcalı’nın özel uçağıyla sık sık Panama’ya gidip gelmesi ise silah kaçakçılığına delil olarak gösteriliyor. Söz konusu isimler Acun'un, Zarrab'la ilişkilerini de sorguluyorlar.





Reza Zarrab’ın ABD'de yargılandığı davada da Acun Ilıcalı’nın adının geçtiği belirtilen haberde, savcı Bharara'nın mahkemeye Reza Zarrab’la Acun Ilıcalı arasındaki ilişkiyi yansıtan belgeler sunduğu da iddialar arasında.