Acun da mı krize girdi . 140 kişiyi işten attı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de “küçülme politikası” adı altında 140’a yakın kişinin işten atıldığı belirtildi.







İşten atılarak konuşan ve ismini vermek istemeyen bir TV8 çalışanı konuyla ilgili şunları söyledi:





“TV8’in yeni yayın dönemi bu hafta başlıyor, yani Survivor’la birlikte. Yeni yayın döneminin hemen öncesinde başladı işten çıkarmalar da. Farklı departmanlardan insanlar parça parça çağrılarak işten çıkarılıyor. Gerekçe ise ‘küçülme politikası’.





Aslında TV8’de şişirilmiş kadrolar var. Kanalın sahibinin akrabası, eşi dostu hala istihdam ediliyor ancak biz çıkarıldık.





Ben Çarşamba günü çıkarılanlardanım. Sadece benim olduğum departmanda 29 kişi işten çıkarıldı. Bu sayının 140’a yakın olduğu söyleniyor. Çıkarılanlara ise ‘özel ya da kişisel bir durum olmadığı’ beyanı yapılıyor ve daha az kadro ile çalışmaların sürdürüleceği gerekçesiyle bunun yapıldığı söyleniyor.”