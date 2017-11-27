Samanyolu Haber /Ekonomi / Açlık sınırı 1567 TL /27 Kasım 2017 13:39

Açlık sınırı 1567 TL

Açlık sınırı kasımda önceki aya göre 33, yılbaşına göre 135 ve geçen yılın aynı ayına göre 151 TL arttı

SHABER3.COM

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kasım ayına ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' raporunu yayımladı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1567 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 105 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise bin 948 TL olarak gerçekleşti.

Ekim ayında açlık sınırı bin 544, yoksulluk sınırı ise 5 bin 30 lira olarak açıklanmıştı. 

Rapora göre, bir kişinin aylık geçim maliyeti 1949 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,50 ve 12 aylık yüzde 10,63 oranında artış gösterdi.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2017 Kasım ayında şu şekilde gerçekleşti:

- Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,50 oranında arttı.

- Yılın ilk 11 ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 9,45 oranında gerçekleşti.

- Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 10,63 oldu.

- Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 8,35 olarak hesaplandı.

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