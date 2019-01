Açlık grevindeki Leyla Güven'in durumu kritik eşikte

"Sağlığıyla ilgili kritik eşiği aşmış durumda" diyen Temizkan, annesinin taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevini sonlandırmayacağını aktardı.





HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi talebiyle başlattığı açlık grevi 56. gününe girdi.





Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlığıyla ilgili kötü bir gelişme yaşanmasından endişe ettiklerini belirterek, "Sağlığıyla ilgili kritik eşiği aşmış durumda. Her an sağlığında kötü bir gelişme olmasından endişe ediyoruz" dedi.







Temizkan, annesinin taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevini sonlandırmayacağını anlatarak, şunları söyledi:





"Her hafta görüşüyorum. Bugün açlık grevinde 56. gününde. En son 31 Aralık Pazartesi günü gördüm. Morali yüksekti, genel olarak güçlü görünüyor. Tansiyon, baş ağrısı, uykusuzluk ve halsizlik problemleri var. Sese, kokuya ve ışığa karşı hassasiyet durumu gelişmiş. Sağlığıyla ilgili kritik eşiği aşmış durumda. Her an sağlığında kötü bir gelişme olmasından endişe ediyoruz. Ancak annem talebinin gerçekleşmemesi halinde açlık grevini sonlandırmayacağını söylüyor. Talebi de Abdullah Öcalan ile ailesi ve avukatlarının görüştürülmesi. Annemi, bunun toplumsal barışa katkı sunacağını belirtiyor."





Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Güven, Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki açıklama ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 22 Ocak 2018'de gözaltına alınarak 'terör örgütü kurma veya yönetme', 'terör örgütüne üye olma' iddialarıyla 31 Ocak 2018'de tutuklanmıştı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan Güven, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimde HDP'den Hakkari milletvekili seçilmişti.