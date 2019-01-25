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Açlık grevindeki HDP'li vekil Leyla Güven hakkında tahliye kararı
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Açlık grevindeki HDP'li vekil Leyla Güven hakkında tahliye kararı
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25 Ocak 2019 10:40
Açlık grevindeki HDP'li vekil Leyla Güven hakkında tahliye kararı
79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi.
SHABER3.COM
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye kararı verildi.
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