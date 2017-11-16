Samanyolu Haber /Gündem / 'Açlık grevindeki eğitimcileri evlat edinecek sempati içinde olmam' /16 Kasım 2017 13:47

'Açlık grevindeki eğitimcileri evlat edinecek sempati içinde olmam'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Kimse benden Nuriye ile Semih'i evlat edinecek sempati içinde olmamı beklemesin

SHABER3.COM

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" ifadesini kullandı.

RS FM’den Yavuz Oğhan'a konuşan Feyzioğlu, Gülmen ve Özakça’nın yargılandıkları davanın duruşmasından önce avukatlarının tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Nuriye ile Semih adlı açlık grevi yapan kişilerin tutuklanan avukatlarının tutuklanma gerekçesinde, Nuriye ile Semih’in avukatı olmaları yoktu. Polisin öldürdüğü DHKP-C teröristin üzerinden çıkan listede tutuklanan bazı avukatların adı geçtiği söyleniyor. Ben bu listenin değersiz olduğunu söyleyemem” dedi.

"Devletin müdahale etme yükümlülüğü var"

Devletin açlık grevindeki kişilere müdahale etme yükümlülüğü olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Açlık grevi yapan kişi bilincini kaybettiğinde, devletin ona ölmemesini sağlamak için müdahale etme yükümlülüğü var” diye konuştu.

Feyzioğlu, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" ifadelerini kullandı.

"Altanların duruşmasında hâkimin tavrı yanlıştı"

Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın yargılandıkları davada avukatların duruşmadan atılmasına da değinen Feyzioğlu, "Altanlara, 'Bir gün sizi de savunmak zorunda kalırız' demiştik. Duruşmada yapılan yanlıştı. Duruşmada savcı mütalaasından önce, hâkim avukatların savunmasını dinlemeliydi" dedi.

"Tahir Elçi çok değerli bir kişiydi"

Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin çok değerli bir kişi olduğunu ve Elçi'yi PKK'lı olarak suçlamanın yanlış olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "PKK terör örgütü, Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili savcılık keşif yaparken, silahlı elemanlarını geri çekip, keşfin yapılmasına izin vermez miydi?" görüşünü savundu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Açlık grevindeki eğitimcileri evlat edinecek sempati... Sonraki Haber >>

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:58