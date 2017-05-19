Açlık grevi yapan eğitimcilere destek verenlere polis müdahale etti

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmelerinin ardından işlerine dönmek için 72 gündür açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’yla dayanışma eylemine polis müdahale etti. Özakça’nın annesi Sultan Özakça dahil dokuz kişi gözaltına alındı.





Ankara’da KHK ile işinden olan akademisyenler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in Yüksel Caddesi’ndeki açlık grevine destek için nöbet tutan iki ismin annesine polis müdahale etti. Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.





Polis dünkü müdahalesinde Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça’yı gözaltına almıştı.





Bugün ise, eylem alanını boş bırakmayan iki anneye ve destekçilerine, ısınmak için yakılan ateşin söndürülmesini isteyerek müdahale etti. Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle rahatsızlananlar oldu.





Bu geceki müdahalede de gözaltılar yapıldı. Eylemin sonlandırılmasını isteyen polis son olarak 9 kişiyi gözaltına alırken, gözaltına alınanlar arasında Semih Özakça’nın annesinin de olduğu aktarıldı.





72 gündür açlık grevindeler





Gülmen, ‘Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılmış, 6 Ocak’ta yayınlanan 679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilmişti.





Özakça da Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’ndaki sınıf öğretmenliği görevinden 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilmişti.





İki eğitimci Yüksel Caddesi’nde 120 günlük direnişin ardından İnsan Hakları Anıtı önünde açlık grevine başlamıştı. Bugün, Gülmen ve Özakça’nın açlık grevlerinin 72’nci günü.