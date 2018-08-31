Açlığa mahkum ediyorlar.... KHK’yla ihraç edildi, kazandığı sınava rağmen işe de alınmadı

İhraç edildikten sonra baklagil satarak geçimini sağlayan akademisyen Savaş Karabulut, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı’ olmak için girdiği sınavı kazandı ancak hakkındaki soruşturma nedeniyle sisteme dahil edilmedi.





Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek’in haberine göre; Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesinin ardından geçimini baklagil satarak sağlamaya çalışan Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı olarak çalışmak için sınava girdi ve başarılı oldu. Ancak sertifikasını almak için para yatırmaya gittiği bir bankada, isminin sistemde bulunmadığını öğrendi. Karabulut’un sebebini öğrenmek için aradığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise ‘hakkındaki güvenlik soruşturmasının devam ettiğini’ söyledi. Güvenlik soruşturmalarının sonlandırıldığını ve sınava giren diğer arkadaşlarında herhangi bir sorun çıkmadığını belirten Karabulut, “İnsan sadece bu coğrafyada silahla vurularak ölmüyor. Bu durum sadece yaşayan ölüler yaratmanın bir örneğidir” diye konuştu.





Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut güvenlik soruşturmasının ne zaman sonlanacağını, hangi tarihte başladığını, bu soruşturmasının hangi kurum veya komisyon tarafından yapıldığına dair soruları içeren bir metin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yaptı. İhraç sonrası bir üniversitede tezsiz yüksek lisans yapıp iş sağlığı güvenliği eğitimi aldığını belirten Karabulut, “Bu eğitimi alınca İSG uzmanı olarak çalışmayı planlıyordum. Sınavı geçtim. Bu defa da ‘güvenlik soruşturması var bekleyin’ diyorlar. Akademik yaşamımı KHK’yle engellendi. Kamu yasaklandı ve Olağanüstü Hâl (OHAL) döneminde çıkarılan 676 sayılı KHK ile devlet memurluğuna alınacak kişiler için aranan şartlara ‘güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak’ ibaresi eklendi” dedi.









‘ÇALIŞMAMIZA ENGEL OLUNUYOR’





Soruşturmadan geçenlerin kamuda çalışmalarına engel olunduğunu söyleyen Karabulut, “Özel sektörde de çalışmamız engelleniyor. İhraç sonrası, uzman olduğumuz alanda iş bulamıyoruz. Kendimize sürekli yeni alternatif iş olanakları yaratmak için öncelikle TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’ndan LPG otogaz sorumlu müdür eğitimi aldım. Daha sonra B sınıfı İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için Yeditepe Üniversitesi’nde kredi kartıyla taksitlendirerek ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi aldım. Eğitimimi tamamlandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na belgelerimi gönderip, ÖSYM tarafından yapılan İSG B sınıfı uzmanlığı sınavına girme talebinde bulundum ve bu uygun bulundu” dedi.





‘ADALETİN OLMADIĞI BİR ÜLKEDE ÇOK LÜKS BİR SORU’





“Sınavdan başarılı olduktan sonra neden uygun bulunmuyorum?” diye soran Karabulut şöyle devam etti: “Ayrıca beraber Yüksek Lisans eğitimini aldığım arkadaşlarımla görüştüğümde hepsi İSG uzmanı olarak belgelenmiş ve güvenlik soruşturması ya olmamış ya da hemen sonlanmış. Ellerinde olmayan belgelere göre hemen karar verilmiş. Benim durumumu arkadaşlara söyleyince, ‘Hocam şaka mı yapıyorsunuz? Böyle bir şey olmaz” diyorlar. Bugüne kadar sorun yoktu da neden şimdi İSG uzmanı olmamı engelliyorlar. Adaletin olmadığı bir ülkede çok lüks kaçan bir soru olarak karşımda duruyor, sanırım. İleride diyecekleri cevap ‘İş cinayetlerinin çok olduğu bir ülkede, senin de mağdur olmanı istemedik’ olabilir mi?”



