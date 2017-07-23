Samanyolu Haber /Gündem / Acımasız ve geriye doğru adımla Türkiye hukuk devletine yabancılaştırılıyor /23 Temmuz 2017 14:03

Acımasız ve geriye doğru adımla Türkiye hukuk devletine yabancılaştırılıyor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Avrupa Direktörü John Dalhuisen, haklarında yakalama kararı çıkarılan insan hakları savunucularına ilişkin açıklama yaptı.

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Af Örgütü’nün internet ve sosyal medyadan duyurduğu açıklamasında Dalhuisen, “12 gün boyunca parmaklıklar ardında kaldıktan sonra aynı çileyi yeniden yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Türk yetkilileri absürtlük çıtasını yükseltiyor” dedi.

İstanbul Büyükada’da 4 Temmuz’da gözaltına alındıktan 13 gün sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından 6 insan hakları savunucusu tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dün serbest bırakılan 4 insan hakları savunucusu tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

Konuya yazılı açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen, “Bu acımasız ve geriye doğru adımla Türkiye, giderek sivil toplum aktivistlerinin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin hapse atıldığı, hukuk devletine yabancı bir ülke haline geldiğini gözler önüne serdi” dedi.

4 insan hakları savunucusundan Nalan Erkem’in dün gece İstanbul’daki evinde, İlknur Üstün’ün ise Ankara’daki evinde gözaltına alındığını belirten Dalhuisen açıklamasında şöyle devam etti:

“12 gün boyunca parmaklıklar ardında kaldıktan sonra aynı çileyi yeniden yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Bu temelsiz soruşturmaya son vermek yerine, Türkiye yetkilileri absürtlük çıtasını yükseltiyor. Bu dört insan hakları savunucusu aynı soruşturmada adları geçen aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü’nün de bulunduğu diğer 6 insan hakları savunucusu gibi cezaevine sevk edilecek.”

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 insan hakları savunucusunun isimleri şu şekilde:

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi), Nejat Taştan (Eşit Haklar için İzleme Derneği) ve Nalan Erkem (Yurttaşlar Derneği).

Daha önce cezaevine sevk edilen ve halen cezaevinde bulunan savunucular ise şunlar: İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü), Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Özlem Dalkıran (Yurttaşlar Derneği), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Ali Gharavi ve Peter Steudtner.

İzmir’deki bir operasyonla ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 6 avukat da 10 Haziran’da tutuklanmıştı.

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