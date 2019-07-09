Samanyolu Haber /Gündem / Acılı babaya ‘Erdoğan’a hakaretten’ hapis cezası /09 Temmuz 2019 20:41

Acılı babaya ‘Erdoğan’a hakaretten’ hapis cezası

Ankara’da 10 Ekim 2015’teki Gar katliamında hayatını kaybedenlerden Güney Doğan’ın babası Mustafa Doğan’a, olayla ilgili duruşma sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 10 ay hapis cezası verildi.

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Doğan duruşmada şunları söylemişti: “Bu ülkenin adaletine güvenmiyoruz, katil devlet hesap verecek, 10 Ekim’de canlarımızı katleden, bilinsin ki siyasi iktidardır. Bilinmeli ki AKP iktidarıdır. Faşist Tayyip Erdoğan’dır. Benim çocuğumun geleceğini katleden Tayyip Erdoğan’dır.”

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, davanın ilk duruşması Ankara Batı Adliyesi 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi görüldü.

Soruşturma aşamasında 11 Eylül 2018 tarihinde verdiği beyan okunması ardından baba Doğan şunları söyledi: “Orada öyle bir söz söyleyip, söylemediğimi hatırlamıyorum. Ben olayda oğlunu kaybetmiş üzüntülü bir baba olarak duruşma çıkışındaki haleti ruhiyemin dikkate alınmasını talep ediyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum.”

Mahkeme, ‘hakaret suçunun sabit’ olduğunu belirterek bir yıl hapis cezasına, ‘sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, ısrarı, sebebi ve kullanılan sözlerin ağırlığı, kastın yoğunluğu nazara alınarak’ da cezanın altıda bir oranında indirilerek 10 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
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