Acilde doktorun başında kaldırım taşı kırdılar

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ile hasta yakını A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin 'ateşi düşmeyen çocuk hakkında yeterli bilgi vermeme' olduğu iddia edildi.







Araya giren güvenlik görevlileri A.K'yi acil servis dışına çıkardı. A.K, dışarıdan aldığı kaldırım taşıyla tekrar acil servise girerek Yalçın'ı başından yaraladı.





İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyata alınan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. A.K. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.





Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, çocuk acil servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından acil serviste görevi başındayken başına sert bir cisimle vurulmak suretiyle darbedildiği belirtildi.





Yaşanan olayın ardından doktorun ameliyata alındığı belirtilen açıklamada, "Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesi mevcut olup halen yoğun bakımda takip edilmektedir. Bu tür insanlık dışı yaklaşımlar bölgemizde hizmet eden tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir. Bu menfur olayı tüm hekimler ve sağlık çalışanları adına şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.