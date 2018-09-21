Samanyolu Haber /Ekonomi / Açılan şirket sayısında bir ayda büyük düşüş /21 Eylül 2018 19:04

Açılan şirket sayısında bir ayda büyük düşüş

Kurulan şirket sayısı ağustosta, bir önceki aya göre %19.92 azalışla 5 bin 443 oldu. Kapanan şirket sayısı %5.04 azalarak 866 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19.92 azalarak 6 bin 797'den 5 bin 443'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5.04 azaldı ve 866 oldu. Temmuzda kapanan şirket sayısı 912 idi.
Kurulan şirket sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.44, kapanan şirket sayısı da yüzde 28.9 azaldı.

Kurulan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.65 artarak 58 bin 498, kapanan şirket sayısı ise yüzde 12.32 azalarak 7 bin 195 oldu.
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