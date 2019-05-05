Acil inişe geçen uçak alev topuna döndü

Rusya'nın başşehri Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti.





Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan uçak, kısa süre sonra geri döndü ve kuleden "acil iniş" izni talep etti.





İNİŞ ESNASINDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ





Kulenin iniş için izin verdiği uçak iniş esnasında arka kısmından alev aldı. Bir anda alev topuna dönen pistte durmayı başaran uçağa havalimanı itfaiyesi müdahale etti.





Arka kısmı tamamen alevler içinde kalan uçağın ön kısmından slaytlar üzerinden tahliye edilen yolcular kıl payı kurtuldu.





78 YOLCU BULUNUYORDU





Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, gazetecilere, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta bulunanların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Petrenko, “Uçakta mürettebat dahil 78 kişi bulunuyordu. Soruşturmada şu an gelinen noktada güncellenen bilgilere göre bu kişilerden 37 kişi hayatta kaldı.” dedi.

KALKIŞTAN SONRA GERİ DÖNDÜ



Dün akşam saatlerinde Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi yaptığı ilk açıklamada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta 2’si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı ise kazada 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.



