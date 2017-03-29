'Açıklamam art niyetli yorumlandı'

Yozgat Valisi Yurtnaç: Kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir





MHP’li Sinan Oğan, hayır çalışması kapsamında gittiği Yozgat’ta saldırıya uğramıştı. Önceki gün Akit isimli gazetenin televizyonuna bağlanan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan ve Çağrı Türkeş’e yapılan saldırıyı değerlendirmiş olaylarda herhangi bir ihmal olmadığı iddiasında bulunarak, saldırgan grup için “demokratik haklarını kullandılar” açıklaması yapmıştı.





VALİ’DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ





Yozgat Valisi Yurtnaç konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Vali, basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada valilik ve şahsıyla ilgili gerçek dışı, maksadını aşan çeşitli yorumlar yapıldığını söyledi. Vali Kemal Yurtnaç şöyle konuştu: “İlimizde 26.03.2017 Pazar günü Sayın Sinan Oğan kapalı salon toplantısına katılmıştır. Salon dışında bulunan muhalif bir grupla istenmeyen üzücü olaylar yaşanmıştır. Bu amaçla kamuoyunun doğru bilgilerle bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Öncelikle, hiçbir saldırı mazur görülemez. Hiçbir saldırı demokratik bir hak değildir. Konu hakkında Akit TV'ye demeç verdim. Farklı kanallarca kavga görüntülerinin üzerine, Akit TV'ye verdiğim demecin; sadece ‘Demokratik hak’ ifadelerine yer verilerek sanki saldırının bir hak olduğu ve bunu onayladığım imajı oluşturularak kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir. Burada kast edilen, kavganın, saldırının demokratik hak değil, sözlü protestonun demokratik bir hak olduğudur. Bunun, her iki taraf için de benzer haklar olduğu ifade edilmiştir. Saldırının mazur görülmesini onaylayan bir kelime asla sarf edilmemiştir. Bu şekilde yorumlanarak basın yayın kuruluşlarınca yayınlanması art niyet göstergesidir.”





Yaptığı yazılı açıklamada, alınan güvenlik önlemlerine de değinen Vali Yurtnaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Protesto için olay yerine gelen grupla misafir grubun sözlü sataşmaları, küfürleşmeye ve saldırıya varınca güvenlik birimleri olaya müdahale etmişler ve bu arada 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Olayların tırmanma ihtimaline karşı cep telefonu ile güvenlik amirleri ve ilgililerle bizatihi görüşülmüş ve olaylara derhal son verilmesi, referandum sürecinin meşruiyetine zarar verecek davranışlardan uzak durulması istenmiş ve Sayın Oğan ve ekibinin misafirimiz olduğu, misafirimizin kılına dahi zarar gelmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Akabinde protestocu grup alandan uzaklaşmıştır. Olaylarda asla silah kullanılmamıştır. Olaylarla ilgili tespit edilen görüntülerin çözümlemeleri yapılmış, gerekli adli tahkikatın yapılması için dosya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Sayın Oğan'ın sarf ettiği haddi ve saygı sınırlarını aşan ifadelerine polemiğe girmemek amacıyla cevap vermiyoruz. Ancak, Sayın Oğan'ın, olayların Bakan, Vali, Emniyet Müdürü, Sadir Durmaz tarafından planlandığı iddiası iftiradan ibarettir. Bu iftira konusunda gerekli hukuki işlemlerde bulunulacaktır. Şahsımıza atılan iftiralarla ilgili olarak da yargı nezdinde gerekli başvurularımız yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”