Açık öğretim liselerine kayıt yüzde 26 arttı

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM “2018 Eğitim Değerlendirme Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, Son on yılda ortaöğretimdeki öğrenci sayısı yüzde 48 artarken açık liselere kayıt yaptıranların sayısında yüzde 175 artış oldu. Açık öğretim lisesine kayıtlı öğrenci sayısı ise 26 kat arttı.





Raporda, 2008-2009 eğitim öğretim yılında 508 bin 42 olan açık öğretim lisesine kayıtlı öğrenci sayısının 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1 milyon 395 bin 621’e yükseldiği kaydedildi. 2018 yılında TEOG puanıyla istediği okula yerleşemeyen ya da tercih yapmayan 84 bin öğrencinin de açık öğretim lisesine kayıt yaptırdığı bildirildi. TEDMEM, zorunlu eğitim çağındaki çocukların örgün eğitim sistemi içinde tutulması gerektiğinin altını çizdi.





İmam hatipli sayısında artış





Dokuz farklı başlıkta hazırlanan rapora göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında bin 99 olan imam hatip ortaokulu sayısı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 bin 286’ya çıktı. İmam hatip ortaokullarındaki 723 bin 108 öğrencinin ortaokul kademesindeki toplam öğrenci sayısının yüzde 12,95’ünü oluşturduğu bildirilerek İHL sayısındaki artışın da düzenli olduğu bildirildi





Eğitime ulaşan sayısı düşüyor





Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, eğitimde olması gereken 6-13 yaş aralığında yaklaşık 154 bin çocuk okul dışında kaldı. Net okullaşma oranları 6-9 yaş grubunda yüzde 98,35, 10-13 yaş grubunda ise yüzde 98,62 olsa da 6-13 yaş aralığında 153 bin 895 çocuk hiçbir okula kayıt yaptırmadı. Türkiye, 53 ülke arasında devamsızlığın en yüksek olduğu altıncı ülke konumuna yerleşti. Raporda, yüksek devamsızlık oranına yönelik değerlendirme, “Gelecek kaygısı ile yapılan devamsızlıkların ötesinde, ailevi ve ekonomik sorunlar nedeniyle geleceğini planlayamayan da pek çok öğrenci bulunmaktadır” şeklinde yapıldı.





Eğitime kaynak aktarımı yetersiz







MEB’in bütçesinin yüzde 79’unu personel giderleri ile SGK prim giderleri oluşturdu. GSYH içinden MEB bütçesine ayrılan payın neredeyse sabit kalırken bütçenin merkezi yönetim bütçesi içinde payı 2014’teki oranın altına geriledi. Eğitime ayrılan kaynakların, Türkiye’nin eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeterli olmadığı kaydedildi.





Raporda, Türkiye’deki eğitim sisteminin içinde bulunduğu olumsuz tabloya ilişkin şu veriler paylaşıldı::





-Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranının (yüzde 13,1), eğitim düzeyi ortaöğretimin altında olan yetişkinlerin işsizlik oranından (yüzde 11,7) daha yüksek.





-Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki her 100 kadından 43’ü, her 100 erkekten 19’u ne eğitimde ne de istihdamda.





-Ortaöğretimde eğitime erişimde bölgesel farklılıklar bir hayli yüksek. Yüzde 100 okullaşmanın sağlandığı il de, neredeyse her iki öğrenciden birinin okula erişiminin olmadığı il de mevcut.