Samanyolu Haber /Ekonomi / Acı tablo: Rusya'dan yıllık neredeyse bir milyar dolarlık buğday alındı /19 Ocak 2019 11:22

Acı tablo: Rusya'dan yıllık neredeyse bir milyar dolarlık buğday alındı

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, 2018’de Türkiye’ye buğday ihracatının yüzde 40 artışla 930 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Türkiye’nin Rus buğdayının en büyük tüketicilerinden biri olduğunu kaydeden Rus bakan, “2018’de Türkiye’ye buğday sevkiyatı yüzde 40 oranda artarak 930 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

Patruşev, Rus buğday üreticilerinin Türkiye’ye sevkiyatı gelecekte artırmaya ve çeşit listesini de genişletmeye ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan, iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretinin 2018’de yüzde 7 büyüyerek 3 milyar dolara vardığını belirterek, Rusya’dan Türkiye’ye tarım ürünleri satışının 1.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

sputnik
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