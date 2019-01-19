Acı tablo: Rusya'dan yıllık neredeyse bir milyar dolarlık buğday alındı

Türkiye’nin Rus buğdayının en büyük tüketicilerinden biri olduğunu kaydeden Rus bakan, “2018’de Türkiye’ye buğday sevkiyatı yüzde 40 oranda artarak 930 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.







Patruşev, Rus buğday üreticilerinin Türkiye’ye sevkiyatı gelecekte artırmaya ve çeşit listesini de genişletmeye ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.





Bakan, iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretinin 2018’de yüzde 7 büyüyerek 3 milyar dolara vardığını belirterek, Rusya’dan Türkiye’ye tarım ürünleri satışının 1.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.





sputnik