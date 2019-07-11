Samanyolu Haber /Dünya / AB'nin Türkiye'ye yönelik müeyyideleri sızdı /11 Temmuz 2019 11:20

AB'nin Türkiye'ye yönelik müeyyideleri sızdı

Avrupa Birliği Türkiye ile hava ulaşımı görüşmelerini ve üst düzey diyaloğu durduracak. AB ayrıca kararın kabul edilmesi durumunda Türkiye'ye üyelik görüşmeleri sürecinde verdiği desteği 2020 yılında kesecek.

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Reuters, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili aldığı kararların bulunduğu taslak metinleri paylaştı. 

Taslağa göre AB Türkiye ile hava ulaşımı görüşmelerini ve üst düzey diyaloğu durduracak. AB ayrıca kararın kabul edilmesi durumunda Türkiye'ye üyelik görüşmeleri sürecinde verdiği desteği 2020 yılında kesecek. 

Avrupa Kalkınma Bankası’ndan da Türkiye’ye verdiği borcu/krediyi gözden geçirmesi istenecek.

AB'nin Türkiye'nin sondaj çalışmalarının devam etmesi durumunda farklı müeyyide kararları alacağı bildirildi.

15 TEMMUZ'DA OYLANACAK

Taslak AB ülkelerinin temsilcileri arasında bugün görüşülecek. Hâlâ değişime tabi olan taslağın 15 Temmuz Pazartesi günü yapılacak dışişleri bakanlar toplantısında oylanması bekleniyor.

AB'nin Türkiye'nin sondaj çalışmalarının devam etmesi durumunda başka önlemler de alacağı bildirildi.

Reuters'a mülakat veren bir AB diplomatı ek müeyyidelere dair, "Sadece bu kanun dışı aktivitelerde rol alan isimler hedef alınacak. Dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Çünkü terörle mücadele, göç ve NATO gibi konularda Türkiye ile iş birliği yapmaya ihtiyacımız var." dedi.

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