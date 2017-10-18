Samanyolu Haber /Ekonomi / AB'nin en yoksul ülkeleri belirlendi /18 Ekim 2017 09:15

AB'nin en yoksul ülkeleri belirlendi

Eurostat araştırması Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul ülkelerini belirledi

SHABER3.COM

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) araştırması, Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul ülkelerinin sırasıyla Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan olduğunu gösterdi.

Eurostat'ın hazırladığı rapordan, AB'ye üye olan 28 ülkeden her birinde yoksulluk sınırının, vergiler düşüldükten sonra maaşları ülke ortalamasının yüzde 60'ının altında olan vatandaşların gelirleri hesap edilerek belirlendiği, söz konusu değerin Avrupa ortalamasının yüzde 23,4 olduğu anlaşılıyor.

Araştırmanın ortaya koydu verilere göre, halkının yüzde 40,4'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı Bulgaristan, Avrupa'nın en yoksul ülkesi. Romanya, yüzde 38,8 ile sıralamada ikinciliğe yerleşirken, Yunanistan ise yüzde 35,6 ile üçüncü oldu.

Rapordan Baltık ülkelerindeki durumun da çok iyi olmadığı anlaşılıyor. Litvanya'da halkın yüzde 30,1'inin yoksulluk sınırı çizgisini aşamadığı, Letonya'da halkın yüzde 28,5'inin, Estonya'da ise 24,4'ünün yoksul kabul edildiği görülüyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre dünyada yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların sayısında düşüş gözleniyor. Bugün dünya halkının yüzde 11'i, yani 767 milyon kişi, yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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