Abi’ye 95 yıl hapis cezası

ABD’de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasına, ek iddianameyle dönemin bakanlarından Zafer Çağlayan’ın dahil edilmesi ve eski ekonomi bakanı hakkında tutuklama kararının çıkmasının yankıları sürerken, Cumhuriyet, davaya ilişkin önemli bir ayrıntıya ulaştı.



Cumhuriyet'in haberine göre New York Güney Başsavcılığı’nın ek dosyalarında yer alan bir ayrıntı hakkında tutuklama kararı verilen Çağlayan hakkında istenecek cezaları ilgilendiriyor.

İşte o bölüm aynen şöyle:

‘Her biri’ diye yazdı

“Birleşik Devletler’i dolandırma suçu maksimum beş yıl hapsi gerektiriyor. Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) ihlal, kara para aklama komplosu ve sübstantif para aklama suçları da her biri maksimum 20’şer yıl hapis cezası öngörüyor. Banka yolsuzlukları için ise maksimum 30 yıl ceza istenebiliyor. Bu suçların her birinden istenebilecek maksimum cezalar ABD Kongresi tarafından belirlenmiştir ve bu ifadeler bütünüyle bilgilendirme amaçlıdır, zira sanıklar hakkında ne kadar cezaya hükmedileceği tamamen yargıcın inisiyatifindedir.”

İnisiyatif yargıçta

Savcılık tutuklu yargılanan Sarraf için 75 yıla kadar hapis talep ediyordu. Çağlayan’a yönelik suçlar ve bu suçlara karşı ABD Kongresi tarafından istenen cezalar Adalet Bakanlığı’nca resmi yazıyla paylaşılırken; Çağlayan için istenen maksimum ceza “95 yılı” buluyor. Ancak savcılık “banka yolsuzlukları iddiasını her işlem için zincirleme olarak kabul ederse” istenecek cezanın toplamı bir asrı bile geçebilir. Bu bilgileri veren ABD Adalet Bakanlığı “sanıklar hakkında ne kadar ceza verileceğini” yargılamayı yapacak yargıcın inisiyatifine bağlı olduğu notunu da düştü.

New York Güney Başsavcılığı’nın ek dosyalarında, her bir kara para aklama işlemi için 20’şer yıl hapis cezası istenebileceğinin altı çiziliyor.



‘Abi’ye yönelik suçlamalar













New York Güney Başsavcılığı Çağlayan’ın kod adı olarak “Abi” kullanırken; bunu iddianamede özellikle Türkçe yazmıştı. Sarraf ve adamlarının “Abi”si olarak kayıtlara geçen Çağlayan’ın kodu Türkçe olarak 53 sayfalık iddianamede tam “24 kez” geçiyordu. Dosyada 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması kayıtlarına ek olarak ABD savcılığının elinde “yüz binlerce e-mail ve on binlerce telefon tapesinin” bulunduğu ortaya çıkmıştı. İddianamenin Çağlayan ile ilgili bölümlerinde Temmuz 2011-Aralık 2013 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı yaparken on milyonlarca dolarlık nakit ve mücevher rüşvet aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Çağlayan’ın “İran devleti lehine hizmet sunduğu, kara para aklama sisteminin diğer üyelerini belli türde aldatıcı işlemlerde bulunmaya” yönelttiği, diğer üyeler tarafından sistemi uygulamak için atılan adımları onayladığı ve sistemi rakiplerden ve denetlemeden koruduğu ileri sürülüyor.