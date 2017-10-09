Samanyolu Haber /Gündem / Abin dayın varsa korkma /09 Ekim 2017 18:17

Abin dayın varsa korkma

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 60 bine yakın insan cezaevinde. Ancak abisi ve dayısı hukuken suç teşkil etmeyen o iddialardan sessiz sedasız kurtarılıyor.

Hukukçu Uğur Poyraz ByLock'u 1.5 dakikada çökertti

15 Temmuz soruşturmaları başsavcısı Fidan’ın Cemaat soruşturması kapsamında açığa alınan kardeşi göreve iade edildi


Darbe girişimiyle ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturmaların başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Cemaat üyeliği iddiasıyla açığa alınan kardeşi öğretmen İlhan Fidan, ‘sessiz sedasız’ görevine iade edildi.


Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Büyük Ata Ortaokulu’nda 10 yıldan uzun süredir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Fidan, ‘Cemaat abisi’ olduğu gerekçesiyle 1 Eylül 2016’daki KHK ile açığa alınmıştı.


Savcı Fidan’ın geçmişi

İrfan Fidan, 26 Temmuz’da İstanbul cumhuriyet başsavcısı olarak atanmıştı. Daha önce Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekilliği yapan Fidan, Cemaat'e yönelik ‘paralel devlet’ soruşturmalarına da bakıyordu.

Selam Tevhid, MİT TIR’larının durdurulması ve gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki iddianameleri de Fidan hazırlamıştı.

Cemaat soruşturmasından tutuklu savcıya tahliye: Beni AKP Kocaeli vekili olan dayıma sorun

15 Temmuz sonrası tutuklanıp altı ay cezaevinde kalan savcı Yusuf Toltar, “Beni Dilovası belediye başkanı amcama ve AKP Kocaeli milletvekili dayıma sorun” dediği ifadesinin ardından tahliye edildi.

Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Yusuf Toltar, darbe girişiminin ardından önce açığa alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Bozdağ’a ziyaret iddiası

Geçen yılın ağustos ayında tutuklanan Toltar, şubat ayında tahliye edildi. Toltar’ın tahliyesinden iki hafta önce AKP milletvekili dayısı Cemil Yaman’ın dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret ettiği ileri sürüldü.
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