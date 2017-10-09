Abin dayın varsa korkma

15 Temmuz soruşturmaları başsavcısı Fidan’ın Cemaat soruşturması kapsamında açığa alınan kardeşi göreve iade edildi











Darbe girişimiyle ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturmaların başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Cemaat üyeliği iddiasıyla açığa alınan kardeşi öğretmen İlhan Fidan, ‘sessiz sedasız’ görevine iade edildi.









Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Büyük Ata Ortaokulu’nda 10 yıldan uzun süredir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Fidan, ‘Cemaat abisi’ olduğu gerekçesiyle 1 Eylül 2016’daki KHK ile açığa alınmıştı.









Savcı Fidan’ın geçmişi





İrfan Fidan, 26 Temmuz’da İstanbul cumhuriyet başsavcısı olarak atanmıştı. Daha önce Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekilliği yapan Fidan, Cemaat'e yönelik ‘paralel devlet’ soruşturmalarına da bakıyordu.





Selam Tevhid, MİT TIR’larının durdurulması ve gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki iddianameleri de Fidan hazırlamıştı.