Samanyolu Haber /Gündem / ABD'yle yeni kriz!.. /30 Ağustos 2017 07:51

ABD'yle yeni kriz!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylar hakkında yürütülen soruşturmada Büyük Jüri, 15 Türk güvenlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi suçlu buldu. Bu kişiler hakkında dava açılacak.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları dahil 19 kişi için dava açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyaretinde yaşanan 'koruma krizi' yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan kavga sonrası başlatılan soruşturmada Büyük Jüri, aralarında Erdoğan'ın 15 korumasının da bulunduğu 19 kişiyi suçlu buldu. Bu kişiler hakkında dava açılacak.

'Nefret suçuna teşebbüs'

BBC Türkçe'de yer alan habere göre de 19 sanık da nefret suçuyla artırılmış şiddet suçu işlemeye tesebbüşten yargılanacak. ABD yasalarına göre bu suçun cezası 15 yıla kadar hapis. Bazı sanıklar hakkında ek suçlamalar da bulunuyor. Korumalardan 12'si hakkında Haziran ayında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Erdoğan'ın korumalarına ek olarak dosyada 4 kişi daha var. Bunlardan ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin tutuklu bulunuyor. Tutuklu bulunan sanıklar 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
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