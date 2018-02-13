Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD'ye ikinci Vietnam yaşatırız' /13 Şubat 2018 10:28

'ABD'ye ikinci Vietnam yaşatırız'

MHP Genel Başkanı 1955'de başlayıp 1973'te son bulan Kuzey Vietnam, Güney Vietnam ve ABD arasında yaşanan Vietnam Savaşı'nı hatırlattı ve Türkiye ile ilişkileri her geçen gün daha da gerilen ABD'ye "5 katını yaparız" diyerek seslendi.

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ABD ile yaşanan siyasi gerilim, Türkiye'de siyasetçiler için hamaset fırsatı oldu. Bahçeli ABD ile savaşa girme konusunda oldukça istekli görünürken 10 yıl süren ve 1.5 milyon Vietnamlı'nın ölümüyle neticelenen ABD-Vietnam savaşının benzerini Türkiye topraklarında ABD'ye yaşatabileceklerini söyledi.

Aydınlık gazetesinin haberine göre Bahçeli krizle alakalı Antalya kampında gazetecilerle yaptığı sohbette şunları söyledi:

“Amerika Vietnam’da yaşadıklarını unutmaz. Yıllarca etkileri sürdü, semptomları hala devam ediyor. 20 milyonluk bir ülke 200 milyonluk bir ülkeye kök söktürdü. Türkiye onların 5 katını yapar."

KILIÇDAROĞLU'NUN 'DAHA FAZLA ŞEHİT OLUR' AÇIKLAMASINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin'in merkezinde sivillerin olduğu ve daha fazla asker kaybedilebileceğine dair uyarıları da hatırlatılan Bahçeli, “CHP Genel Başkanı ne derse desin ne kadar kıvranırsa kıvransın Afrin'e mutlaka girilmeli, tepeden tırnağa teröristlerden ayıklanmalıdır” dedi.

'SONUÇLARINI DÜŞÜNEN VAR MI?'

Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmeleri ihtimaline dikkat çeken Bahçeli, “Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe giderse ve de siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır?” diye konuştu.

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