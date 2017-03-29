



O tutuklama Havuz Medyası'nda paniğe yol açtı.





AKP'nin tetikçi kalemlerinden Star yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'e katıldığı televizyon programında çok ilginç açıklamalar yaptı.





Küçük, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab'la bağlantısı olduğu ortaya çıkan AKP'li 4 eski bakan ve Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan'a 'ABD'ye gitmeyin tutuklayacaklar sizi' dedi.





'Ben Halkbank'ta güvenlik görevlisi bile olsam ABD'ye gitmem' ifadelerini kullanan Cem Küçük asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savundu.

Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD New York’ta bulunan John Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alındı, daha sonra tutuklandı.