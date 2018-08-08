ABD'ye giden heyetin görüşeceği isim belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceğini açıkladı. Açıklama göre görüşme, saat 18.00’de gerçekleşecek.







Heyetin başkanlığını dün atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yapıyor. Heyette Hazine ve Maliye, Adalet, ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olduğu belirtilmişti.





ABD yönetimi, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulamıştı. ABD’nin bu açıklamasının ardından Türk Lirası, dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başlayıp 5.42 seviyesini görerek rekor kırmıştı. Bu gelişmelerin ardından diplomatik görüşmeler devam ederken Türk basınında ‘ABD ile bir ön mutabakat sağlandığı’ iddiasına yer verilmişti. En son olarak ABD tarafından "Bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson buraya evine dönmüş olurdu" açıklaması gelmişti.