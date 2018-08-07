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ABD'ye gidecek heyet yola çıktı
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ABD'ye gidecek heyet yola çıktı
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07 Ağustos 2018 17:52
ABD'ye gidecek heyet yola çıktı
Adalet, Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıklarından yetkililerin yer aldığı 9 kişilik heyetin ABD Washington'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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Türk ve Amerikalı yetkililer arasında yapılacak ilk toplantının yarın Washington'da gerçekleşeceği öğrenildi.
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