Samanyolu Haber /Gündem / ABD'ye gidecek heyet yola çıktı /07 Ağustos 2018 17:52

ABD'ye gidecek heyet yola çıktı

Adalet, Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıklarından yetkililerin yer aldığı 9 kişilik heyetin ABD Washington'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Türk ve Amerikalı yetkililer arasında yapılacak ilk toplantının yarın Washington'da gerçekleşeceği öğrenildi.
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