ABD'ye ek vergide kim zararlı çıkacak?





Türkiye'nin ABD'ye yönelik attığı ek vergi adımına ABD yönetiminden misilleme gelmesi halinde, en çok otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya ve Bursa'nın etkilenmesi bekleniyor.





Türkiye, ABD'den 87 milyon dolarlık araç ithal ederken, 1 milyar 408 milyon 329 bin dolarlık ihracat yaptı.





ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizinin tırmanması ile Türkiye, ABD 'den ithal edilen ürünlere kimi kalemlerde yüzde 140'ı aşan ek vergi getirdi. En yüksek vergi artışlarından biri de yüde 60'tan yüzde 120'ye çıkarlan otomotiv sektöründe yaşandı.





KİM ZARARLI ÇIKACAK?





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin ABD 'ye yönelik ek vergi adımının ardından, ABD'nin de aynı şekilde misilleme yapması olasılığı gündeme geldi. Bu durumda, Türkiye ile ABD arasındaki otomotiv ticaretinden Türkiye'nin kaybının çok büyük olacağı ortaya çıkıyor.





2017 yılında ABD ’den 87 milyon dolarlık araç ithal ederken, aynı yıl 101,05'lik rekor artışla 1 milyar 408 milyon 329 bin dolar ihracat yaptık.





Türkiye, ABD'den gelen 1 dolarlık otomobile karşılık 16 dolarlık otomobil satıyor.





EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN OTOMOBİLLER





ABD 'ye Sakarya'da üretilen Toyota CHR ve Bursa'da üretilen Fiat Doblo modeli otomobiller ihracatta ilk sırada yer alıyor.