ABD'ye ek vergi bugün başlayacak

ABD 23 Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başladı. Türkiye, ilgili düzenlemeden muaf tutulmayı istedi ancak bu kabul görmedi.

Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı aldı.

İlgili kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

'ABD MENŞELİ ÜRÜNLER İÇİN UYGULANACAK'

Reuters'ın aktardığına göre, Ekonomi Bakanı Zeybekci konuyla ilgili olarak, "Aldığımız karşı önlemlerle ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz. Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye'nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır."

ABD'nin ilave gümrük vergisi getirdiği ülkeler arasında Avrupa Birliği (AB) de yer alırken; ABD'nin bu kararına tepki olarak Avrupa Komisyonu da AB'nin cuma gününden itibaren bazı ithal ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. Dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017'de 1.12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre Türkiye'nin toplam çelik ihracatı ise 11.5 milyar dolar.





Zeybekci yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin çok önemli iki ticaret ortağı olduklarını vurgularken; Türkiye menşeli çeliğin ABD'deki stratejik pek çok sektöre ihraç edildiğini ve bu sektörlerin de oldukça fazla sayıda Amerikalı'ya iş imkanı sağladığına da dikkat çekti.





'ABD'DEN HERHANGİ BİR OLUMLU ADIM GÖRMEDİK'



