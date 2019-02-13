ABD'ye ağır darbe ! İran’a çok önemli bilgiler sızdırılmış

ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerikan Hava Kuvvetleri’nde görev alan emekli bir subay, İran’a ABD’nin ulusal güvenliğine ciddi zarar verebilecek bilgiler verdi.





Adının Monica Witt olduğu açıklanan subayın, ABD’yi hedef alan bir siber saldırı sırasında İran’a yardım ettiği belirtildi.





ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıdan İranlı iki şirketi sorumlu tutuldu. Bu şirketler New Horizon ve Net Peygard Samavat olarak açıklandı.









Net Peygard’ın siber saldırılar için Amerikalı eski ya da hâlâ görevde olan devlet personelini hedef aldığı, New Horizon’ın ise dünya çapında konferanslarla İran Deverim Muhafızlarına destek sağladığı ve bu toplantılar sırasında çeşitli istihbarat elemanlarının görevlendirildiği iddia edildi.