Samanyolu Haber /Spor / Abdurrahim Albayrak’tan Arda Turan açıklaması /26 Mayıs 2019 17:03

Abdurrahim Albayrak’tan Arda Turan açıklaması

Turan’ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği konuşuluyor.

SHABER3.COM

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına İkinci Başkan Abdurahim Albayrak'tan yanıt geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te katıldığı programda açıklamalarda bulunurken Arda Turan’ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği konusuna değindi. Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan hakkında konuşan Albayrak, “Benim bilgim dahilinde bir şey yok. Hocam da bir şey söylemedi. Şu anda Medipol Başakşehir’in futbolcusu. Barcelona’nın futbolcusu. Transferler tamamen hocanın talebi doğrultusunda yapılır” dedi.

Transferleri yaparken ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen Albayrak, “Eskiden başkanlar göreve gelirken ‘Şunu alacağım, bunu alacağım’ diyordu. Hiçbir hesap edilmeden transfer yaparsanız, bunu da uçakla helikopterle getirirseniz yarın bugün bu olmaz. İnanılmaz genç futbolcular takip ediyoruz. Biz bütün branşlarda şampiyon olduk. Altyapımız çok iyi” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ile bu sezon 14 Süper Lig maçına çıkan 32 yaşındaki Arda Turan 3 asist yaptı.
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