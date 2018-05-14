Samanyolu Haber /Gündem / 'Abdüllatif Şener'li soruya kızdı: Yatıyor, kalkıyor... /14 Mayıs 2018 09:31

'Abdüllatif Şener'li soruya kızdı: Yatıyor, kalkıyor...

BBC'ye konuşan Tayyip Erdoğan eski bakanı ve yardımcısı, şimdilerin muhalifi Abdüllatif Şener'le ilgili konuştu

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Programda sunucunun bir sorusunda Şener'i referans göstermesine sinirlenen Erdoğan şöyle konuştu:
"Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok. Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor" 
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