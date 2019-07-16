Samanyolu Haber /Politika / Şener'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a 'Hazır Parti' çağrısı /16 Temmuz 2019 23:28

Şener'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a 'Hazır Parti' çağrısı

AKP eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere Saadet Partisi'ne katılın çağrısında bulundu.

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AKP eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere Saadet Partisi'ne katılın çağrısında bulundu.

Abdüllatif Şener TV5'te yayınlanan Gizli Dosya programında yeni parti iddiasıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı yaptı.

"Hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne"

Şener, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orada burada dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burada düzgünce siyaset yapsınlar. Ama yok biz ayrı bir kulvarda ayrı bir parti kuracağız diyorlarsa, kurmaları faydalıdır gerçekten'' dedi.

Şener, ''Ülke felakete gidiyor. Dış politika berbat, içeride ayrıştırmayı bu hükümet derinleştiriyor, kin ve nefret duygularını vatandaşın birbirine karşı tahrik ediyor. Siyasi partileri birbirine uzlaşmaz yapılarmış gibi anlatmaya çalışıyor, kendi seçmeninin kafasına bunu sokmaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

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