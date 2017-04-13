Abdullah Gül'ün referandum kararı ne?

Fehmi Koru, blogunda yayınladığı yazısında Gül'ün referandum kararı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.





İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde Gül ile birlikte okudukları yıllara dair fotoğraflar da paylaşan Koru, şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından olan ve referanduma sunulan anayasa değişikliği taslağının mimarlarından Şükrü Karatepe, kendisi ve Gül'ün sakallı bir fotoğrafını da paylaşarak şunları yazdı:





"Şükrü Karatepe hukukçu.. siyaset bilimi profesörü.. ve şimdilerde Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı sıfatıyla ‘anayasa değişikliği’ paketini savunmak üzere hemen her gece bir televizyon programında…





Londra’da o da bizimleydi.





Mal bulmuş Mağribi deyimini hak edecek biçimde sosyal medyada tedavüle sokulan ‘sakallı üçler’ fotoğrafı…





Hani ben “Artık paylaşırım” dedim ya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yine bana bırakmamış, hakkında kallavi bir eser kaleme almış Gerald MacLean’e kitabında kullanmak üzere verdiği fotolar arasına onu da katmış…





Kitabın 180. sayfasından sonra eklenmiş fotolardan biri bu…





Anayasa değişikliği konusunda tavrımız.





Benim karşı çıktığım anayasa değişikliğini Şükrü Karatepe güçlü biçimde savunuyor.. Abdullah Gül de sessiz…





Merak eden, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı iken yaptığı konuya ilişkin açıklamalarını arar, bulur ve görüşünü öğrenir…





Farklılıklarımız doğru yorumlansa ya!"























