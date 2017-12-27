Abdullah Gül'ün ofisi hiç olmadığı kadar hareketli, 2019'a hazırlanıyor

Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerine hazırlık yaptığını öne sürerek, "Aldığımız bilgilere göre Gül’ün çalışma ofisinin trafiği hiç olmadığı kadar arttı. Üstelik gelen konuklar sadece siyaset içinde de değil. İş dünyasından, eski bürokratlara, cemaat ve aşiret mensuplarına kadar uzanan geniş bir yelpaze Gül’ün konuğu olmaya başladı. 11. Cumhurbaşkanı’nın hızlanan trafiğini son bir aylık sosyal medya takibinden bile çıkarmak mümkün. Gül, siyasette alacağı pozisyon konusunda artık kararını vermişe benziyor. Son birkaç aylık gelişmeler ışığında ‘macunun tüpten çıktığını’ söyleyebiliriz" dedi.





"AKP içinde kalarak mı yoksa kendini dışarıya atarak mı süreci ilerleteceği noktasında. Bu konuya dair Gül’ün yakın çevresinden de farklı eğilimler var" diyen Aydın, "Gül’ün asla AKP’yi terk etmeyeceğini ifade söyleyenler kadar, 2019 seçimlerinde farklı bir çıkış yapacağından emin olanlar da mevcut" diye yazdı.