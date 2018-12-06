Samanyolu Haber /Gündem / 'Abdullah Gül'ün akrabasının şirketi de konkordato ilan etti' /06 Aralık 2018 13:31

'Abdullah Gül'ün akrabasının şirketi de konkordato ilan etti'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu'nun sahibi olduğu Metsan İnşaat da konkordato ilan eden şirketler kervanına katıldı.

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1961 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, çok sayıda büyük projeye de imza atmıştı.

Sözcü Gazetesi'nden Derin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Makemesi’nden çıkarılan kararla, şirkete borçlarını yeniden yapılandırması için üç aylık bir süre verildi ve konkordato komiserleri atandı.

Konut, AVM, ofis, otel inşa eden Metsan Nexus'un çizimi, ABD'de terör saldırısı ile yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen binanın konsept tasarımını da yapan şirket Daniel Libeskind tarafından yapılmıştı. 

Haberde, şirketle ilgili şu detaylara yer verildi:

1961 yılında inşaat firması kurarak iş hayatına atılan Mehmet Satoğlu, bu firmayı 1966 yılında Metsan İnşaat olarak kurumsallaştırdı. Metsan İnşaat 1970'lerde Ankara Üniversitesi Morfoloji binası, Türk Standartları Enstitüsü, Göztepe SSK Hastanesi gibi pek çok önemli kamu projelerine imza attı. 1978 yılında da Sincan'da Türkiye'nin ilk 1000 konutluk toplu konut projesini tek seferde gerçekleştirdi. Projelerine yenilikçi anlayış ile yaklaşan Metsan, deprem riskini dikkate alarak 1980 yılında Türkiye'nin ilk radye temelli brüt beton konut binasını inşa etmişti.

Bugün, inşaat ve taahhüt işlerinin yanı sıra; inşaat ve dekorasyon malzemelerinin ithalat, ihracat ve ticareti, harita imar planı aplikasyon ve müşavirliği, mimari, iç mimari ve restorasyon projelendirmesi ile uygulaması, gıda sanayi ve ticareti ile öğrenci yurdu / huzurevi işletmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren Metsan bünyesinde son derece geniş bir organizasyonu barındırıyor.

Metsan Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Cemalettin Satoğlu daha önce yaptığı açıklamada toplam 24 bin metrekarelik arsada yapılan Kartal Nexus Projesi’nin maliyetinin 400 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Bunun 200 milyon lirasının arsa kalanının ise inşaat maliyeti olacağını söyleyen Cemalettin Satoğlu, projenin toplamda 3 etap olarak planlandığını, ilk etapta konut ve mağazaların bulunduğunu anlatarak, ikinci etapta ise 5 yıldızlı otel, ofis, rezidans ve mağazaların bulunacağını belirtmişti. İkinci etaptaki otelle ilgili olarak uluslararası otel zincirleriyle görüştüklerini dile getiren Satoğlu, yaptığı açıklamada, “Daniel Libeskind ile çalışmamız nedeniyle projeye ilgi arttı. Yeni etapları da buna göre şekillendiriyoruz. Bölgeye 5 yıldızlı otel kazandıracağız. Üçüncü etap ise projenin yanındaki parsellerden oluşuyor. Oradaki hak sahipleriyle de görüşüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
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