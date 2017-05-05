Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül'den önemli açıklamalar /05 Mayıs 2017 15:38

Abdullah Gül'den önemli açıklamalar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Esenyurt'ta cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Gül'ün açıklamalarından CHP'den Deniz Baykal ve AKP'den Mustafa Elitaş da nasibini aldı. Gül, Deniz Baykal'ın açıklamalarını "endi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler" olarak değerlendirirken, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a da tepki gösterdi. Gül isim vermeden eleştirdiği Elitaş'ı "Baykal'ın iddialarını ciddiye almakla" suçladı. Gül, AKP'deki bazı isimlere verdiği üstü kapalı mesajda, "bazı arkadaşlar saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam gerektiğini, söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar ileri de gittiler. Buna çok üzüldüm" dedi.

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Abdullah Gül’den önemli açıklamalar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Esenyurt’ta cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül, CHP Milletvekili Deniz Baykal’ın açıklamalarıyla ilgili, “Geçen günler bir siyasetçinin çeşitli kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler o konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası benimle ilgili söylenenleri hiç ciddiye almadım. Çünkü, daha önceden de biliyorum nasıl 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını, bugünkü koşullara Türkiye’ye gelirken hangi şartlarda geldiğini. Dolayısıyla hiç ciddiye  almadım. Ama üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar. Hatta bazı arkadaşlar saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam gerektiğini, söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar ileri de gittiler. Buna çok üzüldüm” dedi.

Abdullah Gül’ün açıklamalarından satırbaşları…

BAYKAL’A SİYASİ TAKTİK GÖNDERMESİ

Geçen günlerde bir siyasetçinin çeşitli kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası ben ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri… 367 meselelerinin neden ortala çıktığını biliyorum.

Dolayısı ile hiç ciddiye almadım. Ama üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar. Ve hatta bazı arkadaşlar doğrusu saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam gerektiğini ne söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar da ileri gittiler. Buna çok üzüldüm.

ELİTAŞ’A İSİM YERMEDEN GÖNDERME YAPTI

Uzun bir süredir baz siteler sosyal medyada başta beni konu edip ağza alınmayacak sözler edep dışı sözler yazıldı. AK Parti’nin gerçek öncüleri, kurucuları içeride ve dışarıda çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar hakkında küfre varan söylemler, edep dışı davranışlar içerisinde bulundular. Bunların nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor. Üzüntü ile karşılıyorum.

ADAYLIK İÇİN NE DEDİ?

7 sene tarafsız olarak tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım. Aktif siyaseti bıraktığımı  da açıkladım. Bütün birikimimi, bilgimi yeri geldiğinde paylaşma sorumluluğum var.

 Baykal: Gül ismi geçerse ciddiye alırım

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Abdullah gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiası üzerine, 'eğer çıkar ise bu ciddi bir tablodur. Sayın Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayı, bu söylediğim siyasi bağlantıları dikkate alarak, bu 49'u rencide etmeyecek bir anlayış içinde aday olarak çıkma eğilimini sergilerse bu değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Abdullah Gül ismi geçerse ben ciddiye alırım. Çok gecikmemesi lazım. Süreç başlayacak çünkü' demişti.

Elitaş'tan Abdullah Gül'e çağrı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, özel bir haber kanalında yaptığı açıklamada, “Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül'ün bu spekülasyonları behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. Sayın Gül'ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım Sayın Gül buna net bir cevap vermelidir” demişti.
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