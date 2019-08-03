Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor

Ankara kulisleri yeni parti kurulmasıyla ilgili hareketli. Kurucusu olduğu AKP'den istifa eden ve önümüzdeki günlerde yeni partisini ilan etmesi beklenen Ali Babacan’ın kuracağı partide hangi isimlerin yer alacağı tartışılmaya devam ediliyor. Oluşumun merkezinde yer alan Abdullah Gül’ün kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi.





AKP’den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarına ağırlık veren eski bakan Ali Babacan’ın hangi isimlerle temasta olduğu ve kuracağı partinin nasıl bir çizgide siyaset izleyeceği günlerdir kulislerde konuşuluyor. Ancak yeni parti ile ilgili arka planda ise farklı bir durum yaşanıyor.





Yeniçağ'dan Fatih Ergin imzalı habere göre, yeni oluşumun merkezinde Babacan’ın mı yoksa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün mü olacağı sorusu son günlerde sıkça dillendirilmeye başlandı.





Yeni partiye sıcak bakan çevreler merak ettiği bu sorunun cevabını ararken, Babacan’ın ekibinde Abdullah Gül’ü oluşumun merkezindeki isim olarak benimseyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu belirtildi.





Yeni parti çalışmaları içerisinde yer alan eski bir AKP milletvekilinin Gül’ü işaret ederek, “oluşumun merkezi İstanbul’dur” dediği iddia edilirken, kulislerde yeniden cumhurbaşkanı adaylığını düşünen Gül’ün, Babacan’ın partisinde gölge liderlik yapacağı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesin olduğunun da altı çiziliyor.





Abdullah Gül, 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde muhalefetin çatı adayı olmak istemiş, ancak İYİ Parti lideri Meral Akşener’in çok daha önceden açıkladığı adaylığından vazgeçmemesi üzerine cumhurbaşkanı adaylığı gerçekleşmemişti. O süreçte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Abdullah Gül’ü ziyaret etmesi ve iki ismin Gül’ün ikamet ettiği konutun bahçesine helikopter ile inmesi de çok konuşulmuştu.





Gül’ün yeni parti üzerinden cumhurbaşkanı adaylığını hedeflemesinin AKP kulislerinde ise rahatsızlık yarattığı belirtildi. AKP içerisinde Gül’ün aday olması durumunda seçimi kazanamayacağı düşünülse de bu durumun Erdoğan’ın zaten erimekte olan oylarını daha da aşağıya çekmesinden endişe ediliyor.