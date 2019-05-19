Samanyolu Haber /Spor / Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak sözler /19 Mayıs 2019 22:44

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak sözler

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybederek şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç sonunda çok sert açıklamalarda bulundu.

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybederek şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç sonunda çok sert açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Denedik olmadı, şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Burada gol atmak gerçekten çok zor."

"Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor, VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder!"

"40 senedir bu film devam ediyor, rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla müdahale var, bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsin!"
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