Abdülhamit Bilici: Diktatörlüğe yalakalık yapmaktansa taksicilik yaparım

UBER sürücülüğü yaptığı için Akşam gazetesinin manşetinden aşağılanmaya çalışan Zaman gazetesi yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici Bold Medya'ya konuştu.
Zaman gazetesi kapatılıp mal varlığına el konulduktan sonra Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Abdülhamit Bilici ve Zaman gazetesi yöneticileri hakkında uzun süre hükümete yakın medyada “yurt dışında lüks içinde yaşıyorlar” haberleri çıkmıştı.
Bugün Akşam gazetesinin manşetinde Abdülhamit Bilici’nin UBER taksi sürücülüğü yaptığı manşetten verildi ve tahkir edici bazı kelimeler kullanıldı.
Zaman'ın kapatılmadan önceki son yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, Akşam'ın "haber" görünümlü hakaretlerine cevap verdi.
Kendisi açısından helal kazancıyla manşet olmanın ayakkabı kutularıyla manşet olmaktan daha şerefli olduğunu söyleyen Bilici, yurt dışında lüks içinde yaşadıklarına dair iddiaların da havuz medyasının bu haberiyle yalanlanmış olduğunu belirtti.
Bilici, “Bizim yurt dışında nasıl yaşadığımız manşetten ilan edilmiş oldu. Bu aslında sır değildi. Türkiye’de gazeteciliğin sadece ahlaki olarak değil mesleki olarak da iflas ettiğinin göstergesi. Ben 1,5 seneden fazla zamandır Uber yapıyorum. Bazı günler 9-10 saat çalışıyorum. En az 40-50 konferansta bundan bahsettim. Bir sürü röportajda bahsettim. Bizim Türk medyası yeni bir şey bulmuş gibi atlamışlar. Benim açımdan helal kazançla manşet olmak ayakkabı kutularıyla manşet olmaktan daha şereflidir diye düşünüyorum.” dedi.
Zaman Gazetesi polis tarafından Mart 2016’da basıldığında Abdülhamit Bilici, polis zoruyla yayın yönetmeni olduğu gazeteden çıkartılmıştı.
“MESLEĞİMİZİ MADDİ MENFAAT İÇİN KULLANMADIĞIMIZIN İSPATI”
Çıkan haberin hükümete yakınlıklarını maddi menfaate çevirmediklerinin de ispatı olduğunu söyleyen Bilici, ancak bu sayede bağımsız olunabileceğini söyledi.
Bilici, “Bir çok arkadaşımız Uber yapıyor. Adem Yavuz mesela benden daha fazla yaptı Uber, hala da yapıyor. Aslında Zaman Gazetesi’nin yöneticisi olan birinin bu işi yapıyor olması tüm iftiraları boşa çıkarıyor. Arkadaşlarımın hiçbiri benden farklı değil. Hiç kimse çalıştığı kurumlardan bir kuruş haksız almış bir yerlere kaçmış değil. Zaten kurumların ve bizim tüm hesaplarımız Hükumetin elinde. Şimdiye kadar tek suistimal ortaya koyamadılar. Benden önceki Ekrem Dumanlı bey de herhangi bir suistimaline rastlamadılar.
Bizler bir dönem hükumete çok yakındık, herhangi bir işadamına küçük bir ihalede, küçük bir dosyada yardımcı olsaydık her halde şuanda yedi sülalemize yetecek kadar birikimimiz olurdu sağda solda. O yakınlığı bu şekilde kullanmak gibi bir derdimiz olmadı. Allah’a şükür ki olmamış, şimdi şerefimizle yaşamaya devam ediyoruz.
Arkadaşlarımızın bir çoğu mağdur durumda ama bu mağduriyeti de sürekli dile getirmek istemiyoruz. Mesleği bir taraftan yapmaya çalışıyor arkadaşlar bir taraftan da hayatta kalmaya geçinmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.
“EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZ SAYESİNDE HÜKÜMETE KARŞI KOYABİLDİK”
Bilici şöyle devam etti: “Ben daha çok dünyaya konferanslarla Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumunu, hapisteki arkadaşları ve diğer tüm mazlumları anlatmaya öncelik veriyorum. Bu arada geçimimi de bu şekilde sağlamaya çalışıyorum. UBER'de çalışmayı da bağımsızlığımızı koruma açısından önemli görüyorum.
Eskiden de böyleydik. Zaman Gazetesi bazı konularda eleştirilebilir ama en önemli yanlarından biri bağımsızlığıydı. Bizim AKP’yle ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde de bağımsızlığımız vardı. Bize hiçbir zaman Sabah gibi, Star gibi muamele yapamadılar. Basit bir örnek vereyim. Yenişafak Fehmi Koru’yu Başbakan Erdoğan’ın gazabıyla attı. Başka hiçbir gazete alamadı korkudan. Fakat Zaman gazetesi Fehmi Koru’ya yazarlık teklif etti ve yazmaya başladı. Daha sonra şartlar değişince kendisi o vefanın gereğini yerine getiremedi ama Zaman bunu yaptı.
Bizim AKP’yi eleştiren yazarlarımıza, mesela Ali Bulaç gibi isimlerin uzaklaştırılmasına dönük çok baskı geldi. Ama Zaman, Doğan Grubu’nun ya da havuzdakilerin yaptığını yapmadı. Bu isimleri işten çıkarmadı.
Türkiye’deki bağımsızlığımız böyle para işlerine bulaşmamız olmamız sayesindeydi. Hükumet demokrasiden uzaklaşıp, yolsuzluklara bulaşınca da eleştirebilmemiz bu sayede oldu.”
“CUMHURİYET GAZETESİNİN YAPTIĞI KENDİ TARİHLERİ AÇISINDAN UTANÇ VERİCİ”
Bilici, Akşam’ın haberini Cumhuriyet ve NTV gibi medya organlarının kullanış biçimine de oldukça tepkiliydi:
“UBER yaptığımı birkaç sene önce söyledim ve medyaya yansıdı. Bunun şimdi yeni bir şey gibi haber yapılması gazetecilik açısından saçma, bayat haber. Ama Türkiye’nin önemli gazetelerinden birinin yayın yönetmeninin Uber yapıyor olmak zorunda kalmasın haber değeri vardır. Onun dışında üslup çok kötü. Yıllardır bu zift medyasının haberlerine bakmıyorum da önemsemiyorum da ta 2013’te Kabataş olaylarından beri. Zorunlu olmadıkça bakmamaya çalışıyorum.
İnsanı üzen üslup. Mesela Cumhuriyet. Güya özgürlükçü, ülkemizde kıdemli bir yere sahip ama attıkları başlık utanç verici. Gazetesi kapatılmış, arkadaşları hapsedilmiş, kendisi sürgünde bir gazeteci için kullandıkları başlık kendi tarihleri açısından utanç verici.”
“DİKTATÖRLÜĞE YALAKALIK YAPMAKTANSA TAKSİCİLİK YAPARIM”
Havuzlaştırılmış medya organlarının da tarzı tuhaf. Mesela NTV’yi gördüm. Ben Cihan Haber Ajansı’nda yöneticilik yaparken NTV müşterimizdi. NTV bir haberimizi kullandığımız zaman biz ajans olarak iyi bir haber yaptığımızı düşünürdük. NTV o kadar saygın bir konuma sahipti. Fakat şu anda bu yaptıkları haber AKİT diliyle, Oda TV diliyle asparagas ve tetikçi tarzda yapmaları açıkçası mesleğimiz adına ülkemiz adına üzüntü ve utanç verici.
Dünyada ve Türkiye’de geçmişte ülkesini terketmek zorunda kalmış birçok aydın ve gazeteci başka işler yaparak ayakta kalmaya çalışmıştır. Bu onlar için onur kaynağıdır, şereftir. Diktatörlüğe yalakalık yapmak, saraylarda, uçaklarda yeralmak yerine gerekirse mendil satarak, gerekirse taksicilik yaparak ayakta kalmak onurdur. Türkiye’deki gazetecilerin de bunu böyle görmeleri gerekir. Fakat kullandıkları dil, yaptıkları haberler medya ve Türkiye’nin geleceği açısından çok umut kırıcı.”