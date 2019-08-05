Abdülhamit Bilici: Diktatörlüğe yalakalık yapmaktansa taksicilik yaparım

UBER sürücülüğü yaptığı için Akşam gazetesinin manşetinden aşağılanmaya çalışan Zaman gazetesi yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici Bold Medya'ya konuştu.





Zaman gazetesi kapatılıp mal varlığına el konulduktan sonra Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Abdülhamit Bilici ve Zaman gazetesi yöneticileri hakkında uzun süre hükümete yakın medyada “yurt dışında lüks içinde yaşıyorlar” haberleri çıkmıştı.





Bugün Akşam gazetesinin manşetinde Abdülhamit Bilici’nin UBER taksi sürücülüğü yaptığı manşetten verildi ve tahkir edici bazı kelimeler kullanıldı.





Zaman'ın kapatılmadan önceki son yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, Akşam'ın "haber" görünümlü hakaretlerine cevap verdi.





Kendisi açısından helal kazancıyla manşet olmanın ayakkabı kutularıyla manşet olmaktan daha şerefli olduğunu söyleyen Bilici, yurt dışında lüks içinde yaşadıklarına dair iddiaların da havuz medyasının bu haberiyle yalanlanmış olduğunu belirtti.





Bilici, “Bizim yurt dışında nasıl yaşadığımız manşetten ilan edilmiş oldu. Bu aslında sır değildi. Türkiye’de gazeteciliğin sadece ahlaki olarak değil mesleki olarak da iflas ettiğinin göstergesi. Ben 1,5 seneden fazla zamandır Uber yapıyorum. Bazı günler 9-10 saat çalışıyorum. En az 40-50 konferansta bundan bahsettim. Bir sürü röportajda bahsettim. Bizim Türk medyası yeni bir şey bulmuş gibi atlamışlar. Benim açımdan helal kazançla manşet olmak ayakkabı kutularıyla manşet olmaktan daha şereflidir diye düşünüyorum.” dedi.









Zaman Gazetesi polis tarafından Mart 2016’da basıldığında Abdülhamit Bilici, polis zoruyla yayın yönetmeni olduğu gazeteden çıkartılmıştı.





“MESLEĞİMİZİ MADDİ MENFAAT İÇİN KULLANMADIĞIMIZIN İSPATI”





Çıkan haberin hükümete yakınlıklarını maddi menfaate çevirmediklerinin de ispatı olduğunu söyleyen Bilici, ancak bu sayede bağımsız olunabileceğini söyledi.





Bilici, “Bir çok arkadaşımız Uber yapıyor. Adem Yavuz mesela benden daha fazla yaptı Uber, hala da yapıyor. Aslında Zaman Gazetesi’nin yöneticisi olan birinin bu işi yapıyor olması tüm iftiraları boşa çıkarıyor. Arkadaşlarımın hiçbiri benden farklı değil. Hiç kimse çalıştığı kurumlardan bir kuruş haksız almış bir yerlere kaçmış değil. Zaten kurumların ve bizim tüm hesaplarımız Hükumetin elinde. Şimdiye kadar tek suistimal ortaya koyamadılar. Benden önceki Ekrem Dumanlı bey de herhangi bir suistimaline rastlamadılar.





Bizler bir dönem hükumete çok yakındık, herhangi bir işadamına küçük bir ihalede, küçük bir dosyada yardımcı olsaydık her halde şuanda yedi sülalemize yetecek kadar birikimimiz olurdu sağda solda. O yakınlığı bu şekilde kullanmak gibi bir derdimiz olmadı. Allah’a şükür ki olmamış, şimdi şerefimizle yaşamaya devam ediyoruz.





Arkadaşlarımızın bir çoğu mağdur durumda ama bu mağduriyeti de sürekli dile getirmek istemiyoruz. Mesleği bir taraftan yapmaya çalışıyor arkadaşlar bir taraftan da hayatta kalmaya geçinmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

















“EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZ SAYESİNDE HÜKÜMETE KARŞI KOYABİLDİK”





Bilici şöyle devam etti: “Ben daha çok dünyaya konferanslarla Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumunu, hapisteki arkadaşları ve diğer tüm mazlumları anlatmaya öncelik veriyorum. Bu arada geçimimi de bu şekilde sağlamaya çalışıyorum. UBER'de çalışmayı da bağımsızlığımızı koruma açısından önemli görüyorum.





Eskiden de böyleydik. Zaman Gazetesi bazı konularda eleştirilebilir ama en önemli yanlarından biri bağımsızlığıydı. Bizim AKP’yle ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde de bağımsızlığımız vardı. Bize hiçbir zaman Sabah gibi, Star gibi muamele yapamadılar. Basit bir örnek vereyim. Yenişafak Fehmi Koru’yu Başbakan Erdoğan’ın gazabıyla attı. Başka hiçbir gazete alamadı korkudan. Fakat Zaman gazetesi Fehmi Koru’ya yazarlık teklif etti ve yazmaya başladı. Daha sonra şartlar değişince kendisi o vefanın gereğini yerine getiremedi ama Zaman bunu yaptı.





Bizim AKP’yi eleştiren yazarlarımıza, mesela Ali Bulaç gibi isimlerin uzaklaştırılmasına dönük çok baskı geldi. Ama Zaman, Doğan Grubu’nun ya da havuzdakilerin yaptığını yapmadı. Bu isimleri işten çıkarmadı.





Türkiye’deki bağımsızlığımız böyle para işlerine bulaşmamız olmamız sayesindeydi. Hükumet demokrasiden uzaklaşıp, yolsuzluklara bulaşınca da eleştirebilmemiz bu sayede oldu.”







