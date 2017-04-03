Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin YPG'ye verdiği LAW silahları bakın nerede bulundu /03 Nisan 2017 08:36

ABD'nin YPG'ye verdiği LAW silahları bakın nerede bulundu

ABD'nin YPG'ye verdiği LAW silahları Hakkâri'deki operasyonlarda ele geçirildiği iddia edildi.

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ABD’nin IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye’de YPG’ye verdiği, omuzdan atılan anti tank silahları LAW’ların PKK’da ele geçirilmeye başlandığı iddia edildi. Doğu ve Güneydoğu’da devam eden operasyonların Hakkâri ayağında bir hafta içinde ikinci kez LAW silahı ele geçirildi. Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, güvenlik kaynakları "YPG’deki silahların bir bölümünün PKK’ya geçtiğini değerlendiriyoruz. Bir haftada ikinci kez LAW ele geçirilmesi, örgütün elinde bu tehlikeli silahlardan çok sayıda olabileceği şüphesini arttırmaktadır" dedi.


Geçen hafta pazartesi günü Şemdinli - Derecik Yeşilova köyü Biztepe bölgesindeki operasyonda komando birlikleri bir PKK'lıyı tanksavar silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirmişti. PKK'lıda bulunan tanksavarın, omuzdan atılan İsveç yapımı M136 AT4 LAW silahı olduğu anlaşılmıştı. Dün de yine aynı bölge sınırları içinde yapılan arazi taramasında aynı tip LAW lançeri ele geçirildi.

ABD, YPG’ye vermişti

Güvenlik güçleri, söz konusu silahın modernize edilmiş en güçlü tanksavarlardan biri olduğunu belirtirken, ABD’nin IŞİD'le mücadele gerekçesiyle YPG’ye bu silahlardan çok sayıda vermiş olmasına dikkat çekti. Güvenlik güçleri "YPG ile PKK aynı örgütler. YPG’deki silahların bir bölümünün PKK’ya geçtiğini değerlendiriyoruz. Bir haftada ikinci kez LAW ele geçirilmesi, örgütün elinde bu tehlikeli silahlardan çok sayıda olabileceği şüphesini arttırmaktadır” görüşünü dile getirdi.


 
RPG muhimmatı ele geçirildi

Doğu ve Güneydoğu’da 3’üncü Piyade Tümeni sorumluluk sahasında, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ile 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında çok sayıda tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilirken, Hakkâri merkezde de dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, iki adet pil bloğu, çok sayıda muhtelif malzeme ile gıda maddesi ele geçirildi.
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