Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Türkiye S-400 baskısı artıyor... Açıklamalar peş peşe geliyor... /17 Temmuz 2018 09:32

ABD'nin Türkiye S-400 baskısı artıyor... Açıklamalar peş peşe geliyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Kaidanow, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi Patriot almaya ikna etmeye çalıştığını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevli Tina Kaidanow Türkiye ile ABD arasındaki S-400 tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaidanow, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi Patriot satışına ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Kaidanow, ABD hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetin, İngiltere’de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda, ABD’nin savunma ticaretini artırmak için müttefik ülkelerle görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD’li Büyükelçi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’yi Patriot’larla ilgili ikna etmeye çalıştığını da ekledi. Bununla birlikte Kaidanow, iki ülkenin heyetlerinin Farnborough’da görüşüp görüşmediğine dair bilgi vermedi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alma adımı, ABD ve NATO üyelerinin bir bölümü tarafından eleştiriliyor. S-400 alımıyla ilgili kaygılı olduklarını belirten Kaidanow, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin desteklenmesinin Patriotlarla sağlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara’da düzenlediği ortak basın toplantısında, S-400 füze savunma sisteminin Rusya’dan satın alınması konusunda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. NATO ülkeleri tarafından ortak savunma sisteminde karmaşaya yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen satın alma kararıyla ilgili Erdoğan, “S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık. Bitti o iş” ifadelerini kullanmıştı.
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