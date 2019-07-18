Samanyolu Haber /Gündem / ABD "F-35'ten çıkardık" dedi, Dışişleri'nden cevap geldi /18 Temmuz 2019 00:40

ABD "F-35'ten çıkardık" dedi, Dışişleri'nden cevap geldi

Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve Pentagon'un "Türkiye, F-35 programından çıkarıldı" açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık, "İlişkilerde derin yara açabilecek bir karar." dedi.

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Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve Pentagon'un F-35 açıklamasına tepki göstererek, "ABD'nin tek taraflı adımı müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz." açıklamasında bulundu.
 
Dışişleri'nin açıklaması şöyle:

"Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı bugün (17 Temmuz), S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır. 

Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır. 

F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye’nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35’leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. 

Bu konuda NATO’nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. 

ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz."
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