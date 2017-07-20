ABD'nin terör raporunda Hizmet'le ilgili gerçekte ne var?

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nu yayınladı. Raporda hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olduğunu iddia ettiği Hizmet Hareketi’nin terör hareketi olmadığı, FETÖ tabirinin hakaret olarak kullanıldığı yer aldı.





Bazı internet sitelerinin ve devletin resmi ajansının haberinde ‘FETÖ ABD’da rapora girdi’ başlığıyla çarpıtma haberler yer alırken, rapor çok açık şekilde Hizmet Hareketi’nin terör hareketi olarak suçlanamayacağını anlatıyor.





Milli Güvenlik Kurulunun, Hizmet Hareketinin 6 Mayıs 2016’da terör örgütü olarak tanımladığı belirtilen raporda, “Hükümet, 240‘tan fazla kişinin öldüğü, 2 bin 100‘den fazlasının yaralandığı 15 Temmuz’daki darbe girişiminden Gülen hareketini sorumlu tutuyor.” ifadesine yer verildi.





Raporda ayrıca hükümet verilerine dayanılarak “22 Kasım itibariyle 86 binden fazla kamu görevlisinin kamudan ihraç edildiği ve 8 Ekim itibariyle Hizmet Hareketiyle ilişkili olduğu gerekçesi ile 35 bine yakın kişinin tutuklandığı” bilgisi paylaşıldı.





Öte yandan Türkiye’yle ilgili bölümünde, Türkiye’nin, başta PKK ve IŞİD olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çekilirken Türkiye’de 2016 yılında düzenlenen büyük çaplı terör saldırılarının listesine yer verildi.