Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin savaş gemisi ile Çin jetleri karşı karşıya geldi... /02 Temmuz 2017 21:20

ABD'nin savaş gemisi ile Çin jetleri karşı karşıya geldi...

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi’ndeki Paracel Adaları’nın bulunduğu sulara izinsiz olarak giren USS Stethem adlı Amerikan destroyerinin Çin’in savaş jetleri ve gemileri tarafından karşılandığını açıkladı.

ABD'nin savaş gemisi ile Çin jetleri karşı karşıya geldi...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, konuyla ilgili açıklamasında, “2 Temmuz tarihinde USS Stethem adlı Amerikan destroyeri, izinsiz olarak Paracel Adaları’nın bulunduğu sulara giriş yaptı. Bunun üzerine, Çin derhal Amerikan gemisini uyarmak ve karasularımızdan çıkarmak üzere savaş gemilerini ve jetlerini yolladı” ifadelerini kullandı.

'SİYASİ VE ASKERİ BİR PROVOKASYON'

Sputnik'in haberine göre, Çin’in ayrıca ABD tarafının eylemlerini kararlı bir şekilde protesto ettiği ve ABD donanmasına ait destroyerin tartışma konusu olan adaların karasularına girmesini, 'adalarda bulunan altyapıya ve personele tehdit oluşturan ciddi bir siyasi ve askeri provokasyon' olarak nitelediği bildirildi.
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