Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Ortadoğu'da yer alan en büyük askeri üssünde yüksek seviyeli alarm verildi /10 Şubat 2018 13:02

ABD'nin Ortadoğu'da yer alan en büyük askeri üssünde yüksek seviyeli alarm verildi

Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde "Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm" verildi.

SHABER3.COM

ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinin "adını vermediği kaynaklara" dayandırdığı haberinde de, "Suriye'de İsrail F16'sının düşürülmesinin ardından, Katar'daki Al Hudedi askeri üssünde Irak savaşından bu yana ilk kez yüksek düzeyde alarm verildi" denildi.

Israil ordusundan Albay Jonathan Conricus, yaptığı açıklamada, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi ve ekledi:

"İsrail savunma güçleri, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu."

Suriye'nin resmi Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde, "Askeri bir kaynak düşman İsrail’in Güney Bölgesinde askeri mevkilere karşı yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve hava savunma güçlerimizin yine saldırıya başarıyla karşı koyduklarını belirtti" denildi.

Suriye'nin devlet televizyonundan yapılan açıklamada da, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin Ortadoğu'da yer alan en büyük askeri üssünde... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:18:58