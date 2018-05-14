Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Kudüs kararıyla kan aktı: Gazze'de en az 55 kişi hayatını kaybetti, 2.400'ü aşkın yaralı /14 Mayıs 2018 15:15

ABD'nin Kudüs kararıyla kan aktı: Gazze'de en az 55 kişi hayatını kaybetti, 2.400'ü aşkın yaralı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçilik Kudüs'te açıldı. Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail'in müdahalesi sonucu ölenlerle yaralananların sayısı kat be kat arttı. Gazze 2014'ten beri en kanlı günü geçirdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Trump "Orta Doğu'da barışı sağlama" hedefine sadık olduklarını söylerken, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi, İsrail'i 'Gazze'de katliam yapmakla' suçladı.

Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Gazze'deki protestolarda en az 55 Filistinli İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Yaralı sayısı da 2 bini geçmiş durumda. İsrail ordusu Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz da atıyor.

Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması bekleniyor.

Gazze geriliminin nedeni ne?

Büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümüne denk gelmesi için öne alınmıştı.

Açılışın zamanlaması, gerginliğin başlıca nedenlerinden.

Gerginliği tırmandıran ise, Filistinliler'in Nakba (Felaket) gününü anmak için düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleriydi.

Mart ayından bu yana Gazze sınırındaki eylemlerde 40'ten fazla Filistinli öldürüldü.

BM'nin 'aşırı güç' kullanmakla suçladığı İsrail, sivilleri sınırı geçmeye çalışan militanlardan korumaya çalıştığını savunuyor.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin Kudüs kararıyla kan aktı: Gazze'de en az 55 kişi... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:15