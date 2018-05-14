ABD'nin Kudüs kararıyla kan aktı: Gazze'de en az 55 kişi hayatını kaybetti, 2.400'ü aşkın yaralı





Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Gazze'deki protestolarda en az 55 Filistinli İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Yaralı sayısı da 2 bini geçmiş durumda. İsrail ordusu Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz da atıyor.





Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması bekleniyor.





Gazze geriliminin nedeni ne?



Büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümüne denk gelmesi için öne alınmıştı.



Açılışın zamanlaması, gerginliğin başlıca nedenlerinden.



Gerginliği tırmandıran ise, Filistinliler'in Nakba (Felaket) gününü anmak için düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleriydi.



Mart ayından bu yana Gazze sınırındaki eylemlerde 40'ten fazla Filistinli öldürüldü.



BM'nin 'aşırı güç' kullanmakla suçladığı İsrail, sivilleri sınırı geçmeye çalışan militanlardan korumaya çalıştığını savunuyor.















ABD Başkanı Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Trump "Orta Doğu'da barışı sağlama" hedefine sadık olduklarını söylerken, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi, İsrail'i 'Gazze'de katliam yapmakla' suçladı.