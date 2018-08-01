ABD'nin ilk yaptırımları İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e

Beyaz Saray, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ‘durumuyla’ ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanacağını açıkladı.





Açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptı. Sanders, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 2016'daki tutuklanmasında rol oynadıkları gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını söyledi.





Sanders'ın bu açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den Rahip Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklediğini belirtti. Mnuchin "Rahip Brunson'ın haksız yere ev hapsinde tutulması ve devam eden davası kabul edilemez" diye konuştu.





Açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Brunson konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar vermiştir. Hazine Bakanlığı Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacak. Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişleri ve Adalet bakanları. Yaptırım gerekçesi iki bakanın Rahip Bruson'un tutukluluğunda ilişkili olması" denildi.





Açıklamanın tam metni şöyle:





Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Malların Kontrolü Ofisi bugün, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında harekete geçmiştir. Her ikisi de Rahip Andrew Brunson’ın gözaltı ve tutukluluk surecinin başındaki organizasyonlardan sorumludur. Bu resmi yetkililer Türkiye Cumhuriyeti’nin işlediği insan hakkı ihlallerinin sorumlusudur. Bu şahıslar Hazine’nin Evrensel Magnitsky Yasası’ndan aldığı otoriteye dayanarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık kararnamesi 13818 uyarınca “İnsan Hakkı İhlalleri ve Yolsuzluğa Karışan Şahısların Mal Varlıklarının Dondurulması” maddesine tabi tutulmaktadır.





Papaz Andrew Brunson, Türkiye Hükümeti tarafından defalarca haksız ve adaletsiz bir şekilde alıkonulmuştur. Türkiye tarafından Ekim 2016'da İzmir'de tutuklanan Andrew Brunson, hakkında iddia edilen silahlı terör örgütlerine yardım ve yataklık, gizli devlet sırlarını politik ve askeri casusluk için çalmak suçlarıyla ilgili olarak mahkemenin elinde hiçbir kanıt olmadan alıkonulmuştur.





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bakanlığa bağlı kişilerin ciddi insan hakları suistimallerine liderlik ettikleri için, ABD yargı yetkisi kapsamındaki mülkü veya mülkiyeti ve bu mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu. Ayrıca ABD vatandaşlarıyla işlem yapmaları yasaklanmıştır.